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17:32, 22 апреля 2021

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

Это фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром. Ранее российская сторона предлагала в случае побед россиян исполнять песню «Катюша», но соответствующий запрос Спортивный арбитражный суд отклонил. Ограничения связаны с допинговым скандалом.


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