МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиадах в Токио и Пекине

Это фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром. Ранее российская сторона предлагала в случае побед россиян исполнять песню «Катюша», но соответствующий запрос Спортивный арбитражный суд отклонил. Ограничения связаны с допинговым скандалом.
2021-04-22T17:32:29+03:00
2021-04-22T17:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 22 апреля 2021
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