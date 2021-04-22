Бывший подполковник ФСБ Черкалин, у которого изъяли в разной валюте 12 млрд рублей, приговорен к 7 годам колонии

Бывший подполковник ФСБ Кирилл Черкалин, у которого изъяли в разной валюте 12 миллиардов рублей, приговорен к семи годам колонии. Прокуратура просила срок в 11 лет.

Также Московский гарнизонный военный суд в рамках уже гражданского иска обязал его выплатить двум бизнесменам компенсацию на общую сумму в 637 миллионов рублей, — передает РИА Новости. Пресса долгое время называла Черкалина полковником, но из судебных материалов стало известно, что он был уволен из ФСБ в мае 2019-го года в звании подполковника. Приговором Черкалин был звания лишен.