Чехия объявила о дальнейшем сокращении численности российского посольства

С заявлением выступил глава МИДа Якуб Кулганек.

«Мы должны были отреагировать на деятельность российских спецслужб на территории республики и на нарушение нашего суверенитета. Во время взрыва погибли два человека. Мы приняли решение о высылке российских дипломатов, которые также являются сотрудниками российской разведки. Это была реакция суверенного государства. Россия же отреагировала просто неадекватно, выслали 20 наших дипломатов, которые ничего не сделали, а просто работали. Как вы знаете, вчера я встретился с российским послом в Праге. Я ему сообщил, что если до 12 часов Москва не вернет всех чешских дипломатов, то будет сокращен штат российского представительства в Праге так, чтобы число людей в обоих посольствах было равным. российская Федерация не ответила. Мы с сегодняшнего дня сокращаем количество сотрудников российского посольства в Праге. Дипломаты должны покинуть чешскую республику до конца мая. Не хочу усугублять конфликт, но Чехия будет реагировать соответственно. Этот шаг предпринят не против российского народа, а только против действий российских спецслужб на нашей территории».

Чехия сокращает количество сотрудников российской дипмиссии в Праге до числа своих дипломатов в Москве. В МИДе России только что заявили, что Прага встала на путь разрушения отношений с Москвой.