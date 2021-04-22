Глава комитета по иностранным делам Сената США поддержал намерение Белого дома признать геноцид армян

Демократ Роберт Менендес заявил, что приветствует решение президента положить конец более чем столетнему замалчиванию одного из самых мрачных событий в истории человечества.

Ранее о соответствующих планах Джо Байдена написала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. По информации издания, официально о своем решении американских президент может объявить в субботу, когда в Армении будут отмечать День памяти жертв геноцида. Власти Турции признают факт массовой гибели армян в Османской империи, но выступают резко против использования термина «геноцид».