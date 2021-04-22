«МБХ медиа»: Сын главы Росгвардии Виктора Золотова занялся нефтедобычей

Роман Золотов стал совладельцем компании «Зо Ро – Петролеум».

Компания с уставным капиталом в 1 миллион рублей была учреждена накануне. В ее названии есть первые слоги имени и фамилии Золотова-младшего. Сыну главы Росгвардии в ней принадлежат 40%, еще 40% — Альберту Ильясову, остальные 20% — Руслану Валитову. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на международную информационную группу «СПАРК-Интерфакс». Согласно перечню видов деятельности, «Зо Ро – Петролеум» сможет заниматься добычей нефти и газа, производством нефтепродуктов и разведочным бурением.

Это не первая компания Золотова, которая связана с нефтяным бизнесом.

В июле прошлого года он с теми же партнерами учредил фирму «ВПТ-Менеджмент», основным видом деятельности которой является торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых. Эта фирма получает заказы от госпредприятий «Роснефть» и «Газпромнефть». Помимо этого, с апреля 2019 Золотов является совладельцем компании «Квантовые технологии», которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

Валитов был фигурантом дела о взятке в 750 тысяч евро руководителю главного следственного управления следственного комитета при прокуратуре Дмитрию Довгию. Ответственности он тогда избежал.