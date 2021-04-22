Король Иордании потребовал рассмотреть возможность освободить задержанных по делу о попытке переворота

Абдалла II обратился к компетентным органам в качестве отца и брата для всех иорданцев, — отметила его пресс-служба. Ранее были задержаны бывший глава канцелярии короля и другие крупные чиновники. Единокровный брат короля, принц Хамза был помещен под домашний арест.