Король Иордании потребовал рассмотреть возможность освободить задержанных по делу о попытке переворота

Абдалла II обратился к компетентным органам в качестве отца и брата для всех иорданцев, — отметила его пресс-служба. Ранее были задержаны бывший глава канцелярии короля и другие крупные чиновники. Единокровный брат короля, принц Хамза был помещен под домашний арест.
2021-04-22T16:32:53+03:00
2021-04-22T16:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 22 апреля 2021
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