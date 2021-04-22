Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию незамедлительно освободить политика Алексея Навального

В принятой резолюции также содержатся требования предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь. За резолюцию проголосовали 105 депутатов, 26 против, 11 воздержались.

Тем временем, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в письме генсеку Совета Европы уверяет, что условия содержания Алексея Навального в колонии отвечает мировым стандартам. В письме утверждается, что 24 марта Навального осмотрели гражданские врачи и назначили медикаментозное лечение, но он от него якобы отказался.

Напомним, Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку с требованием допустить к нему врачей, которым он доверяет. Лечащие врачи политика в пятницу сообщили, что он в критическом состоянии. По их словам, лекарств политику не дают.