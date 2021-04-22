С минуты на минуту чешские власти должны объявить о новых мерах в отношениях с Россией

Сегодня днем истек срок ультиматума, который предъявила Прага Москве. Речь идет о требовании вернуть в Москву высланных чешских дипломатов. Российские власти его проигнорировали, Чехия пригрозила сократить численность персонала российской дипмиссии в Праге до нескольких человек. Российский посол уже приглашен в МИД Чехии. Тем временем, в Праге усилена охрана нашего посольства.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Чехия, выдвигая ультиматум России, явно действует не самостоятельно.

Отметим, что совет НАТО, а также ЕС, пока не откликнулись на предложение Праги о коллективной высылке российских дипломатов.

