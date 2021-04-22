Минобороны сообщило об отводе войск, задействованных на проверочных мероприятиях в Южном и Западном военном округах

Министерство обороны сообщило об отводе в места постоянной дислокации войск, задействованных на проверочных мероприятиях в Южном и Западном военном округах. Это коснется и Крыма.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил о завершении учений. Теперь до 1 мая все части должны вернуться на базы. Кроме того, по словам министра, цели проверки достигнуты полностью, военнослужащие продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. Все же, кто отличился во время учений, должны быть поощрены, заключил Шойгу.

Ранее ряд европейских стран, а также Украина крайне негативно отреагировали на усиление российского военного присутствия в районе Черного моря. В частности, обеспокоенность происходящим высказывали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Евросоюза Жозеп Боррель.

В Кремле на это ответили, что Москва имеет право перемещать войска по территории страны на свое усмотрение, а армия России не представляет угрозу ни для одной из стран мира.

Всего во время учений, по данным Министерства обороны, были задействованы свыше 10 тысяч военных, а также больше 1,2 тысячи единиц вооружения и техники.