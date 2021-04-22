Владимир Рыжков оштрафован на 20 тысяч рублей

В его отношении был составлен административный протокол по статье о нарушении правил проведения митинга. Поводом стал репост сообщения с сайта «Эха Москвы», где говорилось об акции соратников Алексея Навального.
2021-04-22T16:01:19+03:00
2021-04-22T16:05:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826240-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3442238.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:01, 22 апреля 2021
Загрузка комментариев...