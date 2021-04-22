Власти Чехии решили усилить охрану посольства России в Праге

Это связано с обострением российско-чешских отношений. В последние дни перед зданием дипмиссии прошло несколько акций, в ходе которых звучали негативные высказывания в адрес российских властей. Сегодня днем истек срок ультиматума, который предъявила Прага Москве. Чехия требует вернуть в Москву высланных чешских дипломатов и пригрозила в противном случае сократить численность персонала российской дипмиссии.

Как передает агентство ТАСС, власти Чехии объявят о новых мерах в отношениях с Россией в 16 часов по московскому времени.