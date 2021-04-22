Евросоюз и НАТО не стали принимать коллективное решение о высылке российских дипломатов

Ранее Чехия попросила партнеров сделать это в знак солидарности.

Решение о высылке дипломатов каждая страна должна принимать индивидуально. Институты Евросоюза не могут приказать странам-членам что-то делать, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕС Петер Стано. Он отметил, что ЕС обсуждает все аспекты отношений с Россией, в том числе проблемы в чешско-российских отношениях и выражают полную солидарность с Прагой. По его словам, если государства примут решение о какой-либо коллективной мере, ЕС не будет блокировать консенсус и готов поддержать дальнейшие действия в отношении России.

Совет НАТО, в свою очередь, также выразил полную солидарность с Чехией и глубокую озабоченность в связи с инцидентом 2014 года на складах боеприпасов в Моравии. При этом в заявлении по итогам экстренного заседания вовсе не упоминается о возможности коллективной высылки российских дипломатов.

В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы России в причастности к взрыву и выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.