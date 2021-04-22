Z Архив новостей новости
5 67 6 12534
Эксклюзив Эха 15:05, 22 апреля 2021

Глава российской делегации Петр Толстой: Россия не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному

фото: Илья Питалев / РИА Новости
фото: Илья Питалев / РИА Новости

По словам Толстого, российский политик осужден за мошенничество. Речь идет о попытках представить его в качестве политзаключенного и мученика.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом освободить российского политика Алексея Навального до 7-го июня. В этот день должно начаться заседание комитета министров Совета Европы по теме прав человека. Резолюцию в ПАСЕ поддержали 105 депутатов, 26 проголосовали против, 11 воздержались. В ней также говорится о необходимости предоставления оппозиционеру необходимой медицинской помощи.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии. Он держит голодовку уже больше 20-ти дней. Накануне в Москве, Санкт-Петербурге и других городах состоялись акции в поддержку политика. Аналитик интернет-издания «ОВД-Инфо» Григорий Дурново сообщил «Эху Москвы», что по итогам акции были задержаны около тысячи восьмисот человек.

«Больше всего задержаний и худшая ситуация — в Петербурге. 805 задержанных там», — рассказал он. По словам Дурново, в Петербурге было «очень много нарушений прав задержанных». «Это и недопуск защитников, и применение насилия, в том числе электрошокера. Мы также видим, что задержанных не пускали в туалет, не давали воды больше часа или нескольких часов, не пропускали передачи, держали в автозаках у отделов, отбирали телефоны. Был случай, когда задержанной порвали паспорт. Еще собирали анкетные данные без оснований и отпечатки пальцев», — уточнил он. Григорий Дурново напомнил, что после январских акций было возбуждено около девяноста уголовных дел.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Чехия пригрозила выслать около 60 сотрудников российского посольства Это будет сделано, если Россия сегодня не примет решения о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата…

5 80 6 6831
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 141 6 26809 15.04
Новости

фото: Petr David Josek / AP / ТАСС МИД Чехии поставил России ультиматум: он требует возвращения своих дипломатов в Москву По словам главы ведомства Якуба Кулганека, уже сегодня Прага может объявить о высылке еще примерно 60-ти сотрудников российского посольства…

5 119 6 12728
Новости

ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянина, который передавал украинской разведке некие секретные сведения Дело возбудили по статье госизмена — от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела засекретили…

5 50 6 6850
Новости

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Американский посол Джон Салливан покинул Москву Когда он вернется, пока не известно…

5 59 6 8258
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 207 6 31008 19.04
Новости

Чехия выдвинула России ультиматум Прага уравняет количество сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в Москве, если к полудню по местному времени (к часу дня по Москве) Россия не вернет всех высланных сотрудников чешского посольства…

5 59 6 14871
Новости

фото: AP Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом освободить Навального до 7 июня В этот день должно начаться заседание комитета министров Совета Европы по теме прав человека…

5 51 6 8754
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 38 6 6721 20.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 252 6 50539 20.04
8читать ;смотреть
Новости

фото: Михаил Метцель / ТАСС Песков: Данные о рекордном оттоке российских ученых из страны не являются подводом для беспокойства Кремля Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха Москвы»...

5 30 6 5944
Блоги

+ Послание Владимира Путина Федеральному собранию Послание Владимира Путина Федеральному собранию Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели…

5 321 6 63903 21.04
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Не ждать утром звонка Никто до сих пор не знает, где со вчерашнего дня находится смм-менеджер штаба Навального Александр Шепелев. Вчера к нему домой, в Люберцы, постучались пожарные…

5 40 6 8260 11:36
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Переход общества в состояние айсберга Никакие политические репрессии не могут остановить созревание общества. Гроздья гнева зреют долго, но верно. И чем тяжелее, тем верней…

5 34 6 7058 21.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 48 6 10228 18.04
Новости

Чехия потребовала от России разрешить вернуться в Москву части высланных сотрудников чешского посольства Если этого не произойдет завтра до полудня, то количество персонала российской дипмиссии в Праге будет вновь сокращено, — сказали сегодня в МИДе Чехии послу России…

5 36 6 13461

Популярное за неделю

Новости

Задержан политик Владимир Рыжков Он находится в ОВД Хамовники…

5 36 6 130095
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 77 6 117376 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 66 6 20452 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 64 6 305198 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 86 6 141365 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9089401
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4882329

Сегодня в эфире