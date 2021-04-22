Глава российской делегации Петр Толстой: Россия не будет выполнять резолюцию ПАСЕ по Навальному

По словам Толстого, российский политик осужден за мошенничество. Речь идет о попытках представить его в качестве политзаключенного и мученика.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом освободить российского политика Алексея Навального до 7-го июня. В этот день должно начаться заседание комитета министров Совета Европы по теме прав человека. Резолюцию в ПАСЕ поддержали 105 депутатов, 26 проголосовали против, 11 воздержались. В ней также говорится о необходимости предоставления оппозиционеру необходимой медицинской помощи.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии. Он держит голодовку уже больше 20-ти дней. Накануне в Москве, Санкт-Петербурге и других городах состоялись акции в поддержку политика. Аналитик интернет-издания «ОВД-Инфо» Григорий Дурново сообщил «Эху Москвы», что по итогам акции были задержаны около тысячи восьмисот человек.

«Больше всего задержаний и худшая ситуация — в Петербурге. 805 задержанных там», — рассказал он. По словам Дурново, в Петербурге было «очень много нарушений прав задержанных». «Это и недопуск защитников, и применение насилия, в том числе электрошокера. Мы также видим, что задержанных не пускали в туалет, не давали воды больше часа или нескольких часов, не пропускали передачи, держали в автозаках у отделов, отбирали телефоны. Был случай, когда задержанной порвали паспорт. Еще собирали анкетные данные без оснований и отпечатки пальцев», — уточнил он. Григорий Дурново напомнил, что после январских акций было возбуждено около девяноста уголовных дел.