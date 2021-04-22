Николаев: Решение Центробанка по ключевой ставке ни на что не повлияет

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

«У нас изменение ключевой ставки со стороны Центробанка несильно влияет на экономику, как в институционально развитых экономиках. Вот там экономика чувствительна к тонким механизмам воздействия на нее. У нас экономика пока не настолько развита, чтобы быть такой чувствительной. Поэтому от завтрашнего решения по ключевой ставке особо ничего ждать не стоит ни экономике, ни нам», — сказал эксперт.

Николаев считает, что завтра Центробанк не будет как-либо изменять ключевую ставку из-за замедления инфляции в апреле.