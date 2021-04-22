«Гринпис»: Прорыва от саммита по климату ожидать сложно

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.

«Прорыва от саммита в период пандемии ожидать сложно. Тем не менее, любая дискуссия, посвященная движению к тому, чтобы предотвратить катастрофическое изменение климата — это уже важно. Мы имеем шанс перейти на очередную ступень договоренностей», — сказал он.

Как сообщалось, США намерены 22–23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Президент страны Джо Байден пригласил на него лидеров более 40 стран, включая президентов России и Китая. Мероприятие будет посвящено теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.