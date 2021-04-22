Президент США Джо Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи в начале XX века

По данным The Wall Street Journal и Reuters, которые ссылаются на источники в американской администрации, Джо Байден может сообщить об этом 24 апреля, в день памяти полутора миллиона армян, погибших в последние годы существования империи османской династии, просуществовавшей более шести веков до образования современного турецкого государства.

Собеседник агентства Reuters сообщил, что во время выступления Байден использует именно слово «геноцид», которое тщательно избегалось его предшественниками, из опасений, что это может повлиять на отношения с Анкарой.

The Wall Street Journal напоминает, что в конце позапрошлого года геноцид армян признали обе палаты конгресса, утвердив резолюцию, не имеющую при этом юридической силы, что стало поводом для президента Эрдогана назвать ее «клеветой» и внутриполитическими играми конгрессменов.

Обозреватель Deutsche Welle полагает, что на решение парламентариев тогда повлияли обострившиеся разногласия между членом НАТО Турцией и руководством Альянса, участие Анкары в военной операции в Сирии и ее решение приобрести российскую систему ПВО С-400.

Ранее факт геноцида армян турецкими вооруженными силами во время Первой мировой войны был признан рядом государств Европы и Латинской Америки. В 1995 году соответствующее постановление приняла и Госдума Российской Федерации.