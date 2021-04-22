Срок чешского ультиматума в отношении России истек

Прага требовала от Москвы возвращения ранее высланных дипломатов. Позицию пражских властей уже поддержали страны-члены НАТО. При этом в заявлении Североатлантического альянса нет упоминания о возможности коллективной высылки российских дипломатов.

В Еврокомиссии также выразили солидарность. Литва же и вовсе допустила высылку российских дипломатов в знак согласия с позицией Праги.

Ранее глава чешского МИДа Якуб Кулганек выдвинул России ультиматум, согласно которому Прага может уже сегодня выслать около 60 сотрудников российского посольства

Также в МИДе отмечают, что новых заявлений по ситуации с российскими дипломатами и вопросу численности посольств пока не будет.

Взаимоотношения России и Чехии обострились после того, как в Праге заявили о причастности к взрыву склада боеприпасов российских спецслужб. В связи с этим из страны были высланы 18 российских дипломатов, Кремль же в ответ объявил персона нон грата 20 сотрудников дипведомства в Москве.

Чешский сенат призвал расторгнуть договор о дружбе с Россией, а также оставить в посольстве в Праге лишь одного сотрудника.