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14:07, 22 апреля 2021

В двух десятках российских городов прошли многотысячные акции в поддержку Алексея Навального

фото: Илья Питалев / РИА Новости
фото: Илья Питалев / РИА Новости

Самой многочисленной накануне стала акция в Москве. На нее, по оценкам независимых экспертов, вышли около 10-15 тысяч человек. Полиция назвала цифру примерно в два раза меньше, сторонники политика наоборот призвали умножать данные МВД на десять.

В целом, по подсчетам сайта «Открытые медиа» в городах, где прошли самые крупные митинги, участие в них приняли от 30 до 50 тысяч человек. Этому не помешали ни плохая погода, ни будний день. Таким образом издание называет цифры сравнимыми с масштабом наиболее ярких протестных акций на январских выступлениях.

Сами акции соратники Навального решили провести на фоне сообщений об ухудшившемся состоянии здоровья оппозиционера в колонии, где он держит голодовку с требованием допустить независимого врача. При этом омбудсмен Татьяна Москалькова в эти дни заверяла, что медицинское обеспечение осужденного вполне соответствует международным стандартам.  

В связи с акцией в отделениях полиции по всей стране оказались почти 1800 человек — такие данные приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо». При этом, вопреки сложившейся тенденции, в Москве задержанных не так много — около 30 человек. При этом почти всех, как рассказали агентству ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, отпустили без составления протоколов. Таким образом столица, традиционно возглавляющая списки задержанных на митингах, на этот раз едва попала в первую десятку.

По-настоящему массовыми стали задержания в Санкт-Петербурге. На этот город пришлась почти половина от общего числа задержанных — всего более 800 человек. Кроме того, жители города стали свидетелями жестких действий силовиков.

Суды Петербурга вынесли первые решения по задержанным накануне на акции протеста. На данный момент известно о двух горожанах, которые получили по 12 и 15 суток ареста за организацию несогласованной акции протеста. Сколько именно сейчас остаётся в отделах полиции — неизвестно. Часть из них отпускали утром, других уже повезли в суд.

Как сообщают правозащитники, к задержанным в разных частях Петербурга не допускали адвокатов. Также в соцсетях люди жаловались на то, что полицейские отказывались передавать еду в отделы.

Помимо этого появляется всё больше людей, которые сообщают, что во время задержания полицейские избивали людей и применяли против них шокеры. Об этом свидетельствую и видеозаписи, которые накануне публиковали различные СМИ. Одного из задержанных даже госпитализировали из отдела полиции. Он рассказал, что его били шокером, не смотря на то, что он просил полицейских прекратить, так как у него аритмия.

Добавим, что в больнице оказался и один из сотрудников органов. В ночи его привезли в Мариинскую больницу. Как писал портал «Фонтанка.ру», полицейский вывихнул ногу. В каких именно обстоятельствах это произошло — не уточняется.

Всего же, по данным портала «ОВД-Инфо», в Петербурге накануне задержали 806 человек. Изначальной точкой сбора соратники Алексея Навального называли Дворцовую площадь, однако после её перекрытия протестующие разделились. Конечной точкой стала Пионерская площадь, рядом с которой и произошли одни из самых жестких задержаний.

Силовики начали задерживать соратников Навального и активистов еще в преддверии акции. Так, в Москве задержали юриста Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Последней назначили 10 суток административного ареста по статье о нарушении правил проведения митинга. То же самое вменяют и политику Владимиру Рыжкову. Суд над ним проходит в эти минуты.

Сторонник Алексея Навального Руслан Шаведдинов пообещал оказать помощь задержанным на протестных акциях: «Сложно, конечно. Очень много задержанных. У нас очень много задержанных и простых мирных митингующих, которые вчера были. Мы свое обязательство выплачивать штрафы не забираем. Каждый задержанный получит, если обратится к нам, мы готовы компенсировать ему штраф и готовы обжаловать в ЕСПЧ любой незаконный арест, который вчера все видели».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать характеристику прошедшим акциям протеста. Также, по словам Пескова, ситуация вокруг находящегося в колонии политика Алексея Навального, не является вопросом Кремля.

Прошедшие митинги оказались одной из главных тем российской прессы. Федеральный каналы традиционно акции протеста проигнорировали. Как отмечает телеканал «Дождь», в итоговых новостных выпусках и политических ток-шоу основной темой стало послание президента федеральному собранию.


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