Песков пообещал выяснить, какой именно учебник истории критиковал Путин в послании парламенту

Об этом он сказал на брифинге в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я обязательно поинтересуюсь у президента, о каком учебнике он говорил», — отметил Песков.

Выступая с посланием парламенту 21 апреля, Путин признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, которые написаны «будто не про нас» и в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве. Глава государства задался вопросами, кто пишет и кто пропускает такие учебные пособия.