Песков: Данные о рекордном оттоке российских ученых из страны не являются подводом для беспокойства Кремля

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Это не всегда отток, это чаще миграция. Ученые — абсолютно свободные люди, и они работают в тех местах, где реализуются наиболее интересные проекты, где создаются наиболее комфортные условия», — сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что «в этом плане Россия — участница очень конкурентной среды». «Но справедливости ради нужно напомнить, что какие-то ученые уезжают, потом возвращаются, и в то время, когда одни уезжают в какие-то другие лаборатории, другие ученые наоборот возвращаются в Российскую Федерацию. Это двусторонний процесс, он абсолютно нормальный», — уточнил он.

Песков добавил, что «для ученых среда должна быть комфортной». «Они должны реализовывать свои знания, таланты, научный потенциал, государство или какие-то частные структуры обязаны создать им эти условия», — заключил он.

Данные о рекордном с 2012 года оттоке российских ученых за границу представили в Российской академии наук. Там сообщили, что число ежегодно выезжающих за границу специалистов в России увеличилось с 14 тысяч в 2012 году до почти 70 тысяч человек в настоящее время, то есть в пять раз.