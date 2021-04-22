Сегодня станет известен «короткий список» из шести книг, номинантов на Международную Букеровскую премию

Международная Букеровская премия присуждается за лучшее художественное произведение, переведенное на английский. Всего в этом году выдвинули 125 книг, из которых в «длинный список» вошли только 13.

В третий раз в истории Международного Букера попала в список претендующих книга россиянки Марии Степановой «Памяти» в переводе британской поэтессы и драматурга Саши Дагдейл. Ранее на премию номинировались в 2009 Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн» и в 2013 — Владимир Сорокин за книгу «День опричника».

Премию вручали с 2004 раз в два года, а с 2016 — ежегодно, прежние заслуги автора не учитывались. Присуждают премию за произведение, переведенное на английский и изданное в Великобритании или Ирландии.

Призовой фонд в размере 50-ти тысяч фунтов стерлингов делится пополам между автором и переводчиком. В 2020-м Международной Букеровской премии был удостоен шотландский писатель Стюард Дуглас за роман «Шагги Бейн».

Имя лауреата объявят 2 июня на церемонии, которую будут транслировать с виртуального праздника в Ковентри.