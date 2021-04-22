Совет НАТО полностью поддержал Чехию в дипломатическом конфликте с Россией

В альянсе считают обоснованными обвинения Праги в адрес российских спецслужб из-за взрывов на складе боеприпасов в 2014 году.

На фоне скандала Чехия и Россия обменялись высылкой дипломатов. Прага предъявила Москве ультиматум. Если к этому часу Россия не разрешит вернуться чешским дипломатам, то из посольства в Чехии будут высланы еще порядка 60-ти сотрудников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Чехия, выдвигая ультиматумы России, действует не самостоятельно. По словам Захаровой, антироссийские высказывания Чехии не соответствуют интересам этой страны.