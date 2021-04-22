Омбудсмен назвала медицинское обеспечение Навального в колонии соответствующим международным стандартам

В интервью агентству «Интерфакс» Татьяна Москалькова заверила, что во время голодовки политик находится под усиленным контролем врачей.

Уполномоченный по правам человека не знает о фактах применения к нему жестоких или грубых мер. Днем ранее омбудсмен говорила о визите четырех гражданских врачей не из системы ФСИН, которые пришли к выводу, что серьезных опасений по поводу состояния здоровья Навального пока нет.

Лидер российской оппозиции с конца марта держит голодовку, добиваясь, чтобы к нему допустили независимого врача. Он жалуется на сильные боли в спине и ноге.

Вчера по всей России в поддержку Навального прошли акции. Аналитик «ОВД-Инфо» Григорий Дурново сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что по последним данным, вчера в связи с акциями задержали 1781 человека.

«Больше всего задержаний и худшая ситуация — в Петербурге. 805 задержанных там, по последним данным. И очень много мы видим нарушений прав задержанных в Петербурге: это и недопуск защитников, и применение насилия, в том числе электрошокера. Мы также видим, что задержанных не пускали в туалет, не давали воды больше часа или нескольких часов, не пропускали передачи, держали в автозаках у отделов, отбирали телефоны. Был случай, когда задержанной порвали паспорт. Еще собирали анкетные данные без оснований и отпечатки пальцев», — сообщил Дурново. По его словам, после январских акций было возбуждено около 90 уголовных дел. Говорить о последствиях такого рода сейчас пока трудно.