Апелляционный суд Амстердама проведет сегодня очередные слушания по скифскому золоту

Суд удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в связи с подтверждением его связи с адвокатами крымских музеев. Это, уверены в инстанции, может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

Напомним, скифское золото — это коллекция из более чем 2000 экспонатов. Все они были вывезены из Крыма для выставки «Крым: золото и тайны Черного моря» в Амстердаме. Однако вернуть коллекцию пока не получается, из-за разногласий. Дело в том, что после присоединения Крыма к России, свои права на драгоценности заявили музеи полуострова и Украина.

До окончания судебного разбирательства ценности хранятся в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В 2016 году на основании конвенции ЮНЕСКО суд в Нидерландах принял решение о возвращении экспонатов Украине, но спустя полгода решение было оспорено.