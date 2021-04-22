Вильнюс вслед за Прагой может выслать российских дипломатов

Власти Литвы обсуждают возможность высылки из страны в знак солидарности с Чехией сотрудников посольства РФ в Вильнюсе.
Об этом в эфире национального радио LRT сообщила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите.
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Власти Литвы обсуждают возможность высылки из страны в знак солидарности с Чехией сотрудников посольства РФ в Вильнюсе.
Об этом в эфире национального радио LRT сообщила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите.