Житель Петербурга получил условный срок по обвинению в разглашении государственной тайны

Также Владимиру Грабовскому запретили работу с материалами любого уровня секретности сроком на два года. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города пишет сайт «Медуза». Дело рассматривалось в закрытом режиме.

По данным прессы, Грабовский был сотрудником государственного предприятия «Аэрогеодезия». Он продал диск с топографическими картами Генштаба 1970-х годов, с которых до сих пор не сняли гриф секретности. Покупатель также стал фигурантом уголовного дела. Он уехал в Нидерланды, где попросил политическое убежище.