Иностранные писатели и журналисты высказались в поддержку Алексея Навального

В своем заявлении международная организация ПЕН-клуб потребовала «прекратить политическое преследование оппозиционера под надуманными и неадекватными предлогами». По выражению президента ПЕН-клуба Дженнифер Клемент, атака на Навального — это нападение на весь российский народ.

Вчера по всей России в поддержку Навального прошли акции. Он с конца марта держит голодовку в колонии из-за того, что к нему не пускают независимых врачей.

Руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников в прямом эфире «Эха Москвы» признался, что акции в поддержку Навального вызывают у него противоречивые чувства. По мнению Колесникова, к небольшим цифрам задержанных в Москве и в некоторых других регионах надо относиться с осторожностью.

«Эта эйфория очень быстро может смениться депрессией, после того, как на следующей неделе вся инфраструктура Навального может быть признана экстремистской. С не очень правовыми последствиями. Произносишь «Навальный» — это экстремизм или нет? Пишешь в соцсетях «Навальный молодец» — это экстремизм или нет? Репостишь новое расследование команды Навального — это экстремизм или нет?» — Колесников считает такую ситуацию опасной.