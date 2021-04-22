Вашингтон в онлайн-формате открывает Всемирный климатический саммит

Участие в саммите примут главы сорока стран, включая президента России Владимира Путина, а также Папа Римский Франциск, Билл Гейтс, Генсек НАТО и десятки других лидеров.

Президент США Джо Байден, который является организатором мирового климатического саммита, намерен объявить о том, что к 2030 году США сократят количество выбросов углекислого газа вдвое. При этом, Белый Дом не стал заранее сообщать о финансовых инициативах по климату, о которых объявит Байден.

Саммит проходит после того, как ЕС предварительно согласился на сокращение к 30-му году чистых выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнями 1990 года. Великобритания объявила о еще более жесткой цели по климату — сократить выбросы на 78% к 2035 году.

Но многое в достижении мировых усилий по сокращению выбросов в атмосферу и остановке глобального потепления, которое приводит к необратимым климатическим изменениям, будет зависеть от сотрудничества между США Китаем. Китай является крупнейшим в мире производителем выбросов углекислого газа, вызывающих нагрев планеты, а США, которые исторически являются наихудшим источником загрязнения, при чуть более чем 4-х процентах от населения Земли, отвечают за треть выбросов избыточного СО2 в атмосферу.

Мировой Климатический саммит будет проходить два дня. Президент России Владимир Путин примет участие только в сегодняшней церемонии открытия и приуроченной к нему панели «Повышение наших амбиций по климату», которую проведут президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис.