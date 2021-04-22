В Хамовническом суде Москвы должно начаться заседание по делу политика Владимира Рыжкова

В его отношении был составлен административный протокол по статье о нарушении правил проведения митинга. Рыжкову грозит до 10-ти суток ареста или штраф до 30-ти тысяч рублей.

Перед заседанием он заявил корреспонденту «Эха Москвы» о своей невиновности.

Рыжков также является сотрудником «Эха Москвы» и членом Общественной палаты.

Накануне в преддверии акции в поддержку Навального по всей стране прошли задержания сторонников политика и активистов. В Москве, кроме Рыжкова, задержали юриста Любовь Собольи пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Ее арестовали на 10 суток по обвинению в нарушении правил организации митинга.