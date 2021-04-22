Еврокомиссия готовится начать судебное разбирательство в отношении компании AstraZeneca

Это связано с проблемами вокруг поставки вакцины. Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что ЕК намерена обязать производителя предоставить заявленное в контракте количество доз. Иск будет подан уже на этой неделе.

Проблемы начались еще в январе. AstraZeneca объясняла срывы отставанием от графика производства и отвергала обвинения в продаже препарата по более высоким ценам в другие страны. До конца марта AstraZeneca должна была поставить Брюсселю 40 миллионов доз вакцины, однако отгрузила лишь четвертую часть.