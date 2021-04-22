«ОВД-Инфо»: Порядка 1800 человек задержано по итогам акций в поддержку Навального в России

По итогам акций в поддержку политика Алексея Навального в России был задержан 1781 человек. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик «ОВД-Инфо» Григорий Дурново.

«По последним данным, вчера в связи с акциями задержали 1781 человека. Больше всего задержаний и худшая ситуация — в Петербурге. 805 задержанных там», — рассказал он.

По словам Дурново, в Петербурге было «очень много нарушений прав задержанных». «Это и недопуск защитников, и применение насилия, в том числе электрошокера. Мы также видим, что задержанных не пускали в туалет, не давали воды больше часа или нескольких часов, не пропускали передачи, держали в автозаках у отделов, отбирали телефоны. Был случай, когда задержанной порвали паспорт. Еще собирали анкетные данные без оснований и отпечатки пальцев», — уточнил он.

Вместе с тем Дурново обратил внимание, что пока «ОВД-Инфо» неизвестно о массовом возбуждении уголовных дел по факту вчерашних задержаний. «После январских акций было возбуждено около 90 уголовных дел. Более 100 человек по ним проходят, и многие из них под стражей, и новые уголовные статьи были использованы. В этот раз мы пока не можем говорить о такого рода последствиях. Кажется, одно только уголовное дело было упомянуто — в Екатеринбурге — о призывах к массовым беспорядкам. Поэтому пока мы не слышали про уголовные дела в связи с событиями на акциях», — отметил он.

Дурново также добавил, что на вчерашних акциях было задержано 16 журналистов, но почти всех их отпустили без составления протокола.