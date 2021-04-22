Местонахождение сотрудника штаба Навального в Москве, которого избили при обыске, до сих пор неизвестно – журналистка

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналистка «Медиазоны» Ольга Ромашова, которая проживала вместе с ним в квартире в подмосковных Люберцах.

«Сейчас до сих пор неизвестно, где он находится. Адвокат пытался его искать, но не нашел», — рассказала она.

По словам Ромашовой, накануне силовики вломились в квартиру и заставили ее и Шепелева лечь на пол. Причем изначально в дверь позвонили люди, представившиеся пожарными; с ними был мужчина в черной балаклаве. Одновременно под окнами появилась пожарная машина. Визитеры угрожали вскрыть дверь, и когда один из «пожарных» включил болгарку, им открыли.

После этого журналистку заперли на кухне, а у Шепелева стали требовать пароли для разблокировки устройств.

«Меня пытались допрашивать, но я сказала, что не буду с ними разговаривать. В это время я слышала, как они бьют Сашу в соседней комнате, требуя назвать пароли. Он кричал, говорил, что ему больно. За 2,5 часа обысков мне так и не дали возможность свободно перемещаться по квартире. Меня держали либо на кухне, либо в спальне. Потом мне удалось его увидеть, я спросила, что они с ним делали, били ли его, он сказал: «Да». Показал, что его били по ногам и давили на горло», — отметила Ромашова.

Она уточнила, что силовиков заинтересовали только ноутбук и телефон Шепелева, вещи на полках и антресолях остались нетронутыми.