Чехия пригрозила выслать около 60-ти сотрудников российского посольства

Это будет сделано, если Россия сегодня не примет решения о возвращении в Москву чешских дипломатов, объявленных персонами нон грата.

Об этом в интервью газете «Лидове новины» сказал министр иностранных дел республики Якуб Колганек. Цель Праги в том, чтобы уравнять число сотрудников посольств двух государств.

Между тем, в российском МИДе подтвердили, что сегодня вызовут посла Чехии. По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ему подробно расскажут, как Кремль может ответить на новые действия Праги.

Россия и Чехия поочередно выслали дипломатов на фоне шпионского скандала. Прага объявила ГРУ в организации взрывов на складе боеприпасов в 2014-м году.