The Insider: Партнёром сына главы МВД РФ при строительстве комплекса в Москве станет бизнесмен с криминальным прошлым

Многофункциональный офисный центр высотой в 13 этажей и площадью почти 20 тысяч квадратных метров Александр Колокольцев — совладелец компании «Стрела» собирается возводить вместе с её учредителем Артёмом Коротких.

У 45-летнего уроженца Донецкой области проблемы с законом. В 2007 его, как пишет издание The Insider, поставили на спецучёт Центра оперативно-розыскной информации ГУВД как криминального элемента. Имя Коротких фигурирует в базе данных граждан с судимостью, однако найти приговор в отношении него журналистам не удалось.

Издание отмечает, что сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева не впервые ведёт бизнес с криминальным партнёром. До этого его компаньоном как сообщала газета «Ведомости», была девелоперская группа, у основателя которой Геннадия Степаняна проходили обыски по делу об отмывании денег через кассу торгового центра «Ереван Плаза». Однако в итоге обыски признали незаконными, а следователя уволили.

Еженедельник «Собеседник» ранее сообщил, что сыну Колокольцева принадлежит поместье на Рублёвке стоимостью более чем в миллиард рублей. Особняк по данным издания расположен между дворцом председателя ВЭБ Игоря Шувалова и усадьбой бизнесмена Романа Абрамовича.