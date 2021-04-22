Более 800 человек, по подсчётам правозащитников, задержали на акциях в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Это почти половина от общего числа задержанных по всей стране. Такие данные приводит сайт «ОВД-Инфо». Петербуржцы, вышедшие вчера на митинг, стали свидетелями жестких действий силовиков.

На видеозаписи, опубликованной порталом «МБХ Медиа» видно, как к мужчине на Сенной площади в центре Петербурга подбегают трое полицейских, валят его на землю, после чего начинают бить дубинками и электрошокером. После к ним присоединяются еще двое силовиков, мужчина кричит. Отчетливо слышны звуки ударов. После этого запись обрывается. При этом мужчина не сопротивлялся, у него не было плакатов.

На другой записи, сделанной журналистами издания «Медиазона», запечатлен еще один пример жесткого задержания на акции в поддержку Алексея Навального — полицейские бьют ногой в живот молодого человека. И он тоже не оказывал силовикам сопротивления.

Факты избиения протестующих в эфире «Эха Москвы в Петербурге» подтвердил и уполномоченный по правам человека в городе Александр Шишлов. В его аппарат уже поступали жалобы на необоснованное применение силы к людям, среди них были и заявления о применении полицейскими спецсредств. Также Шишлов рассказал, что одному из задержанных разбили очки.

По подсчетам полиции, в Петербурге в акции приняли участие около 4,5 тысяч человек. Омбудсмен настаивает, что их было в разы больше.