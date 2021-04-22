Суд в Италии уже сегодня может вынести приговор бывшему премьер-министру страны Сильвио Берлускони

Политика обвиняют в коррупции и подкупе свидетелей. Процесс один из нескольких, которые как отмечает агентство ТАСС стали продолжением громкого дела об обвинениях Сильвио Берлускони в использовании услуг несовершеннолетних проституток. В прессе его называют дело Руби — по прозвищу танцовщицы из Марокко.

Во всех инстанциях экс-премьера Италии оправдали по этим обвинениям, но следователи заподозрили его и адвокатов в том, что они подкупили свидетелей, которые в итоге дали ложные показания в суде. Завершение процесса не раз откладывали: прошлой осенью из-за того, что 84-летний Берлускони заразился коронавирусом, позже он несколько раз попадал в больницу.

В последний раз это случилось в начале месяца. Защита Берлускони, как отмечает газета La Repubblica, заявила, что бывший премьер оказался в больнице Милана из-за планового обследования. Адвокаты попросили отсрочку на два месяца на основании медицинских документов. Однако суд назначил заседание на сегодня.

Берлускони вину в коррупции и подкупе свидетелей не признаёт. Экс-премьер, несмотря на почтенный возраст, до сих пор активно участвует в политической жизни страны. Он возглавляет партию правого толка «Вперед, Италия».