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08:04, 22 апреля 2021

Мировые лидеры сегодня примут участие в онлайн-саммите по вопросам климата

Он был созван по инициативе США. Между тем форум пройдет на фоне данных метеорологов об усилении процесса глобального потепления.

2020-й год стал одним из самых жарких в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (это подразделение ООН). Средняя температура на планете, как отмечается, почти достигла 15 градусов по Цельсию — это более чем на один градус выше, чем в так называемый доиндустриальный период, это вторая половина XIX века. А в Сибирской Арктике средние значения оказались более чем на 3 градуса выше нормы.

Авторы доклада зафиксировали и температурный рекорд в якутском городе Верхоянск за полярным кругом: в июне там было +38 градусов. Кроме того, они обратили внимание на таяние льдов в Арктике и Антарктиде. В Гренландии, к примеру, ледяной покров сократился на 152 млрд тонн с сентября 2019 по август 2020 года.

На продолжающийся процесс глобального потепления, как говорят ученые, не повлияли ни различные природные явления, которые оказывают охлаждающее воздействие на поверхность воды, ни временное сокращение выбросов, связанное с эпидемией коронавируса. Генсек ООН Антониу Гуттериш уже назвал данные доклада крайне тревожными и выразил мнение, что планета стоит «на грани пропасти».

Саммит мировых лидеров по климату приурочен к пятилетию Парижского соглашения. В документе задекларирована цель не допустить потепления более чем на 2 градуса по сравнению со второй половиной XIX века.


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