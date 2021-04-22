На акциях в поддержку Навального по всей стране задержано, по данным ОВД Инфо, более 1700 человек

Около половины из них приходится на Петербург. Не менее сотни задержали в Уфе, По несколько десятков задержанных в Сочи, Воронеже, Казани. В Москве задержали 29 человек. По данным полиции , в столице на улицы вышли около 6 тыс. человек. «Открытые медиа» приводят цифру 25 тысячи. Сами организаторы говорят о 60 тысячах. В Петербурге, по данным властей протестовали 4,5 тыс. В остальных городах, по данным МВД, в акциях в поддержку Навального участвовали около 4 тыс. чел.