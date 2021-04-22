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07:06, 22 апреля 2021

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко проведут сегодня встречу в Москве

По словам Александра Лукашенко, лидеры двух стран намерены провести встречу, чтобы обсудить наиболее важные вопросы во взаимоотношении стран. Вместе с тем, какие именно темы будут подниматься, он не уточнил. Лукашенко также отметил, что в дальнейшем Москва и Минск проведут Форум регионов в Подмосковье.
Прошлые переговоры глав государств состоялись в Сочи в конце февраля. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили отношения в рамках Союзного государства, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Российский президент после этого рассказал, что Москва передала республике технологию производства российской вакцины от опасной инфекции. Белорусский же глава сообщил, что осенью Минск начнет производство своего собственного препарата.

В Кремле факт намечающейся встречи подтверждали, однако окончательного решения озвучено не было.


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