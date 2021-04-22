Парламентская ассамблея Совета Европы, как ожидается, обсудит сегодня ситуацию вокруг политика Алексея Навального

Против проведения срочных дебатов ранее не высказался никто из депутатов.

К дебатам по условиям содержания Навального в колонии в Покрове члены ПАСЕ уже подготовили проект резолюции. В нем содержится призыв освободить оппозиционера до 7 июня – на этот день назначено очередное заседание комитета министров Совета Европы по правам человека. В случае одобрения резолюции ПАСЕ также призовет Россию предоставить Навальному всю необходимую медицинскую помощь и выбранного им врача, а также обеспечить полное соблюдения его прав. В документе также утверждается, что здоровье Навального ухудшилось и это может быть следствием нарушения запрета на бесчеловечное общение.

В Кремле, в свою очередь, уже отреагировали на планы ПАСЕ принять резолюцию по ситуации с политиком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что вопросы по условиям содержания Навального нужно адресовать Федеральной службе исполнения наказаний или прокуратуре. Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, в свою очередь, уже выразил мнение, что Россия не будет выполнять резолюцию ассамблеи.

В конце марта Навальный объявил голодовку, жалуясь на то, что ему не оказывают должную медицинскую помощь. Политик говорил, что у него сильные боли в спине и ноге. Недавно соратники Навального заявили, что его состояние ухудшилось и возник риск почечной недостаточности и остановки сердца.