Большая часть задержанных на акции в поддержку Навального в Москве отпущена без составления протоколов

Об этом ТАСС сообщил зампред столичной ОНК Николай Зуев. По его словам, массовых задержаний на акции не было. По данным УМВД по Москве, в несанкционированной акции принимали участие около 6 тыс. человек. Среди задержанных — 15-летний подросток, который при себе имел саперную лопату. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным ОВД Инфо, в Москве было задержано 29 человек, в то время как по всей стране – более 1700. При этом в столице полиция действовала не так жестко, как, например, в Петербурге. Численность акции в Москве организаторы оценивают в 60 тыс.

Вчерашние протесты показали, что россияне не собираются забывать сидящего в тюрьме Алексея Навального, считает председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза младший. Об этом он сказал в эфире «Эха».

Наибольшее число задержанных на российских акциях в поддержку Навального пришлось на Санкт-Петербург, об этом в эфире «Эха» рассказала координатор программы ЕСПЧ в правозащитном проекте «ОВД-Инфо» Александра Баева.