ГД сегодня обсудит доклад уполномоченного по правам человека в РФ и переназначение Татьяны Москальковой на этот пост

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент Владимир Путин. Ее единственным конкурентом является первый замглавы комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР. Ранее кандидатура Москальковой была поддержана фракцией «Единая Россия».