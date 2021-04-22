ГД сегодня обсудит доклад уполномоченного по правам человека в РФ и переназначение Татьяны Москальковой на этот пост

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент Владимир Путин. Ее единственным конкурентом является первый замглавы комитета по развитию гражданского общества Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР. Ранее кандидатура Москальковой была поддержана фракцией «Единая Россия».
2021-04-22T06:50:57+03:00
2021-04-22T06:50:57+03:00
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06:50, 22 апреля 2021
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