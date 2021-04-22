Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.
Минтруд рассматривает предложения продлить майские праздники
Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но никаких решений пока нет, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.