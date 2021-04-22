Итальянская полиция арестовала сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году

Тогда грузовик протаранил толпу людей. Жертвами стали почти 90 человек. По сведениям издания Сorriere della Sera, задержать злоумышленника удалось благодаря сотрудничеству с французскими властями. Задержанный — 28-летний албанец, в отношении которого действовал европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия террористу из Ниццы.
2021-04-22T06:38:21+03:00
2021-04-22T06:38:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:38, 22 апреля 2021
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