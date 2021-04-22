Итальянская полиция арестовала сообщника исполнителя теракта в Ницце в 2016 году

Тогда грузовик протаранил толпу людей. Жертвами стали почти 90 человек. По сведениям издания Сorriere della Sera, задержать злоумышленника удалось благодаря сотрудничеству с французскими властями. Задержанный — 28-летний албанец, в отношении которого действовал европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия террористу из Ниццы.