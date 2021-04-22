Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток

Она обвиняется в призывах к участию во вчерашней акции протеста в поддержку Навального. Ярмыш находится под домашним арестом по т.н. «санитарному делу» и не может пользоваться средствами связи. Ее задержали накануне, когда она вышла в магазин со следователем в разрешённое время с 10 до 11 часов.
2021-04-22T06:34:17+03:00
2021-04-22T06:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 22 апреля 2021
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