Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток

Она обвиняется в призывах к участию во вчерашней акции протеста в поддержку Навального. Ярмыш находится под домашним арестом по т.н. «санитарному делу» и не может пользоваться средствами связи. Ее задержали накануне, когда она вышла в магазин со следователем в разрешённое время с 10 до 11 часов.