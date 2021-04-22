Владимир Путин проведет сегодня переговоры с Александром Лукашенко

Предстоящий визит белорусского лидера проходит через несколько дней после сообщений спецслужб России и Белоруссии о пресечении подготовки убийства белорусского президента и предотвращении госпереворота в республике. Лукашенко заявил о причастности к этому американских спецслужб. Эту тему Путин обсуждал по телефону с американским президентом Джо Байденом.
2021-04-22T06:19:52+03:00
2021-04-22T06:19:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:19, 22 апреля 2021
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