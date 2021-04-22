Владимир Путин проведет сегодня переговоры с Александром Лукашенко

Предстоящий визит белорусского лидера проходит через несколько дней после сообщений спецслужб России и Белоруссии о пресечении подготовки убийства белорусского президента и предотвращении госпереворота в республике. Лукашенко заявил о причастности к этому американских спецслужб. Эту тему Путин обсуждал по телефону с американским президентом Джо Байденом.