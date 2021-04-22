Московский гарнизонный суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор полковнику ФСБ Кириллу Черкалину

Его обвиняют во взяточничестве и мошенничестве.

Прокурор Милана Дигаева попросила приговорить подсудимого к 11 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 34 миллиона рублей, а также запретить занимать должности в правоохранительных органах на три года, лишить его звания и ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Кроме того, гособвинитель ходатайствовала об удовлетворении иска двух потерпевших на 318 миллионов рублей в пользу каждого.

Кирилл Черкалин свою вину полностью признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ввиду этого защита просит на минимизации наказания.

Офицера задержали в апреле 2019 года. По версии следствия, он восьмью годами ранее с двумя экс-сотрудниками ФСБ похитил почти полмиллиарда рублей у бизнесмена Сергея Гляделкина, заставив передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» под угрозой уголовного преследования. Черкалина также обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов.

Ранее суд арестовал активы самого Кирилла Черкалина и его семьи на 6 миллиардов рублей.