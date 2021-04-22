МИД Чехии поставил России ультиматум: Он требует возвращения своих дипломатов в Москву

Новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек после встречи с российским послом Александром ЗмеЕвским, заявил, что у России есть время до полудня четверга, чтобы все депортированные дипломаты могли вернуться в посольство в Москве. Кулганек добавил: «если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, я приму решение сократить штат российского представительства в Праге, чтобы число людей в обоих посольствах было равным». По его словам, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально. По словам министра, премьер Андрей Бабиш и президент Милош Земан, поддерживают подобные ответные меры. Однако Кремль быстро отреагировал на слова министра и отклонил просьбу Кулганека. «Говорить с Россией в форме требований бесперспективно. Российская Федерация не приемлет стилистику требований по отношению к себе от других стран», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отмечу, что сегодня состоится брифинг для послов стран-членов НАТО с участием главы службы безопасности Чехии Михала Куделка. К концу недели он планирует обсудить вопрос чешско-российских отношений с некоторыми партнерами в ЕС и НАТО.

Напомним, из-за взрывов в Врбетице в 2014 году, Чехия выслала 18 сотрудников посольства России, а полиция объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова. Их обвиняют в организации взрывов. Они также подозреваются в отравлении новичком Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.