На акциях в поддержку Навального по всей стране задержаны, по данным ОВД Инфо, более 1700 человек

Официальных данных о задержаниях по стране МВД не публиковало. Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге – 778. В Москве 29 задержанных. По оценкам МВД, в акциях, кроме Москвы и Петербурга, приняли участие около 4 тыс чел. Данные по столицам полиция привела отдельно: в Петербурге на улицы вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — около 6 тыс. человек.

Анонсированные соратниками главного критика Кремля уличные мероприятия на сей раз на центральных улицах города прошли без каких-либо столкновений с силовыми структурами. Манежная площадь, которая была объявлена местом сбора командой Навального, еще в первой половине дня оказалась в оцеплении полиции, в итоге подступы ней на перекрестке Моховой и Тверской в вечерние часы стали основным местом сосредоточения людей. Спустя час после номинального начала акции, когда люди скандировали «Свободу!», «Врача Навальному!» и «Отпускай», координаторы мероприятия в социальных сетях обозначили новые ориентиры по месту сбора. Такими стали комплекс зданий администрации президента и Лубянка. С наступлением сумерек помимо скандирований одним из символов протеста стали зажженные фонари смартфонов. Поток людей направился в сторону Пушкинской площади, распавшись на несколько колонн. От основной массы отделились несколько больших групп, которые вплоть до позднего вечера обозначали свое присутствие в районе Цветного бульвара, Рождественского и Чистопрудного бульваров, Трубной и Сухаревской площадей. Полиция перекрывала проходы, и в какой-то момент в соцсетях команды Навального последовал призыв малыми группами продолжить гуляния по городу.

Координатор штабов Навального Леонид Волков сообщил о 60 тысячах людей, вышедших на акцию в поддержку оппозиционера в Москве. Об этом Леонид Волков рассказал в эфире YouTube-канала Навальный LIVE.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве прошли спокойно и без серьезных нарушений, об этом сообщил главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов.

Юриста Любовь Соболь отпустили из отдела полиции в Москве. У себя в Твиттере она сообщает, что суд назначен на сегодня. Ранее на Соболь составили протокол о повторном нарушении порядка организации митинга. Еще одну соратницу Алексея Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток. Соболь и Ярмыш задержали в преддверии масштабной акции в поддержку Навального, которая прошла в десятках российских городов, в .ч. в Москве и Петербурге.

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш обвиняют в призывах к несогласованной акции через интернет. Между тем, адвокат Вероника Полякова в эфире «Эха» рассказала, что Ярмыш не могла быть причастна к такому правонарушению.

Юрист Фонда Борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Любовь Соболь призвала российские власти оберегать гражданские права. В интервью американскому телеканалу «Настоящее время» Любовь Соболь высказала мнение, что именно поведение российской администрации вынуждает людей выходить на улицы.