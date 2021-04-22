Сегодня открывается 43-й Московский международный кинофестиваль.

Из-за коронавируса он, как и в прошлом году пройдет с ограничениями: с обязательным ношением масок и перчаток и с дистанционной рассадкой. Фестиваль откроется показом российской картины Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о подвиге советского летчика Михаила Девятаева. В основной конкурс вошли 13 картин. Россию в конкурсе представит работа «Последняя «Милая Болгария» режиссера Алексея Федорченко. Кинофестиваль продлится до 29 апреля.