Сегодня открывается 43-й Московский международный кинофестиваль.

Из-за коронавируса он, как и в прошлом году пройдет с ограничениями: с обязательным ношением масок и перчаток и с дистанционной рассадкой. Фестиваль откроется показом российской картины Тимура Бекмамбетова «Девятаев» о подвиге советского летчика Михаила Девятаева. В основной конкурс вошли 13 картин. Россию в конкурсе представит работа «Последняя «Милая Болгария» режиссера Алексея Федорченко. Кинофестиваль продлится до 29 апреля.
2021-04-22T05:14:38+03:00
2021-04-22T05:14:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 22 апреля 2021
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